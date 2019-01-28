إيفيريبيديا وإكس واي أو تعلنان عن إبرام شراكة لتحسين بيانات...

سان دييغو-الاثنين 28 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أبرمت اليوم شركة "إكس واي أو"، التقنيّة التي تربط التعاملات الرقمية "بلوك تشاين" بالعالم الواقعي، شراكة مع "إيفيريبيديا"، وهو أول وأكبر مشروع لموسوعة بين الأقران في العالم، بهدف إنشاء قاعدة بيانات جغرافية-مكانية من تنظيم المجتمع تستفيد من تقنيات التعاملات الرقمية "بلوك تشاين" المتطورة في جميع الشركات. ستستخدم الشراكة قدرة "إكس واي أو" على التقاط البيانات الجغرافية-المكانية وتنظيمها في فهرس وتخزينها، إلى جانب نماذج تنظيم بيانات "إيفيريبيديا"، فنتج عنها حل مشترك قوي. وتتوقع كلتا الشركتين أن تسفر الشراكة عن بيانات ورؤى مفيدة ستتاح بشكل مباشر لمجتمع الأقران الجماعي.

هذا وتتمثل مهمة "إيفيريبيديا" في الابتكار على نموذج الموسوعة التقليدية عبر الإنترنت من خلال إنشاء بنية تحفيزية جديدة وخلفية موزعة تستضيفها التعاملات الرقمية "بلوك تشاين". يدير المشاركون في المجتمع المنصة ذاتياً ويكسبون العملات الرمزية "آي كيو"، وهي العملة المشفرة الأصلية لـ"إيفيريبيديا"، عن طريق تنظيم وتقديم المحتوى داخل الشبكة. يمكن لأعضاء المجتمع أيضاً التصويت لقبول أو رفض المزيد من التقديمات أو التعديلات على قاعدة البيانات الخاصة بالمقالات، بالإضافة إلى التحديثات المقترحة على البروتوكول.

وقال ثيودور فورسيليوس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك ل"إيفيريبيديا" في معرض تعليقه على الأمر: "تأثرنا حقاً بما قام به فريق ’إكس واي أو‘ من تطورات تكنولوجية، وشهدنا على فرصة كبيرة للتآزر مع ما نقوم به في ’إيفيريبيديا‘". وأضاف: "من خلال تركيز شركاتنا على مجال خبرتنا، إنني أثق في قدرتها على إنتاج أدوات قوية جداً معاً؛ ونتوقع أن يسفر هذا التعاون عن أشياء رائعة، ونعتقد أن المجتمع سينبهر بما سنقدمه".

في البداية، ستعمل "إكس واي أو" مع فريق "إيفيريبيديا" لإنشاء وتوفير مجموعات بيانات غنية تعمل بشكل كبير على تعزيز العديد من إدخالات النقاط المثيرة للاهتمام في الموسوعة اللامركزية بين الأقران. وعلى الرغم من أن عدد إدخالات النقاط المثيرة للاهتمام في "إيفيريبيديا" يعد أمراً بالغ الأهمية - حيث يتفوق بسهولة على العدد الموجود في موارد "ويكيبيديا" المشابهة عبر الإنترنت - إلا أن تكنولوجيا "إكس واي أو" تتمتع بقدرة فريدة على قراءة بيانات النقاط المثيرة للإهتمام من "إيفيريبيديا" ودمجها وزيادتها على نطاق واسع.

ومن جهته، أشار أري ترو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ"إكس واي أو": "نحن متحمسون للإعلان عن شراكتنا وإبرامها مع ’إيفيريبيديا‘، المعروفة على نطاق واسع كأكبر قاعدة معارف بين الأقران في العالم". وأضاف: "تعتبر شبكة ’آي كيو‘ في ’إيفيريبيديا‘ الموسوعة الأولى في العالم التي تسمح لأي فرد بأن يصبح أحد أصحاب المصلحة في النظام وكسب الرتب، والمكافآت والعملات الرمزية لتنظيم المحتوى، وتعد فرصة جذابة لدعم القضية برمتها والمشروع بكامله، مع الاستفادة القصوى من قدراتنا القوية للتحقق من المواقع".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة "إكس واي أو" و"إيفيريبيديا".

لمحة عن "إيفيريبيديا" الدولية

انطلقت "إيفيريبيديا" بدايةً عام 2015 كبديل أكثر حداثة وشمولية عن موسوعة "ويكيبيديا" من تأليف ثيودور فورسيليوس، وسام كازيميان، وترافيس مور، ومهبد مقدم. وتقوم "إيفيريبيديا" حالياً بإنشاء أول موسوعة بين الأقران في العالم تقوم على التعاملات الرقمية "بلوك تشاين"، محفزة بذلك مبتكري المحتوى من خلال جعلهم أصحاب مصلحة في قاعدة المعارف هذه. وبفضل الملايين من المستخدمين شهرياً وأكثر من 6 ملايين مقال من مقالات "ويكيبيديا"، تعتبر "إيفيريبيديا" بالفعل إحدى أكبر الموسوعات في العالم.

لمحة عن "إكس واي أو"

تمثّل "إكس واي أو" الجهود الهادفة إلى إنشاء شبكة مواقع جغرافية-مكانية شاسعة تعمل بتقنية التعاملات الرقمية وهي قيد التطوير حالياً بهدف توفير بيانات مواقع دقيقة وموثوقة متعلقة بكل شيء بدءاً من السيارات وصولاً إلى الهواتف الذكية. وتعتزم منظومة "إكس واي أو"، من خلال الجمع بين أجهزة الإرشاد لتحديد المواقع وإنترنت الأشياء والأجهزة الجوالة، تقديم الإحداثيات والبيانات المؤكدة والمطلوبة لتنفيذ العقود الذكية، وتشغيل المدن الذكية، وتعزيز التعاملات المالية، وتشغيل مجموعة كبيرة من التطبيقات المتمركزة حول المواقع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://xyo.network.

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