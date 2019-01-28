البرلمان العربي يدعم إجراءات البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها

أكد البرلمان العربي مجدداً دعمه لمملكة البحرين ومساندتها فيما تتخذه من إجراءات بهدف الوقوف ضد كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التعليق على الأحكام القضائية الصادرة من محاكمها الوطنية.

جاء ذلك في كلمة للدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وجهها إلى للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"اليوم خلال مناقشتها لتقرير البحرين بشأن حقوق الإنسان. و أوضح السلمي - خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور نبيل الأندلوسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان - أن البرلمان العربي كان سباقاً إلى إصدار القرار الذي يستنكر ويرفض ما يصدره البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان المغلوطة في مملكة البحرين والتدخل في الشأن القضائي لها .. مؤكداً أن هذه القرارات تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية وتهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشاد البرلمان العربي بجهود مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على جميع المستويات محلياً وعربياً ودولياً، وجهوده المقدرة لتقديم المملكة نموذجاً عالمياً للتسامح بين الأديان والطوائف وهو ما كان له أكبر الأثر في ثقة المجتمع الدولي ودعم انتخاب مملكة البحرين عضواً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنسبة كبيرة من الأصوات بلغت "165 صوتاً".

ونوه السلمي بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018 و التي عكست ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وحرية اختيار ممثليه.. مشيداً بحرص البحرين على انتظام تقديم التقارير الدورية عن حالة حقوق الإنسان بها تنفيذاً لالتزاماتها وفقاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وثمن البرلمان العربي انتخاب فوزية بنت عبد الله يوسف زينل كأول امرأة رئيساً لمجلس النواب البحريني ما يدل على ثقة نواب المجتمع البحريني في المرأة البحرينية .