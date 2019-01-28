قال مركز الإعلام الأمني في العراق إن اعتداءين إرهابيين بواسطة عبوتين ناسفتين قرب قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين أسفرا عن مقتل أربعة من منتسبي الأجهزة الأمنية وإصابة 10 آخرين.

وفي العاصمة العراقية شهد الوضع الأمني تدهوراً ملحوظاً حيث وقعت عدة أعمال عنف بعد مرحلة هدوء نسبي.

فقد أفاد مصدر أمني بمقتل مدني بهجوم مسلح نفذ بأسلحة كاتمة في منطقة الرشاد شرق بغداد.

كما عثرت قوة أمنية على جثة رجل مجهول الهوية قضى رمياً بالرصاص مرمية على جانب طريق منطقة حي البساتين ضمن منطقة الشعب شمال بغداد.

وقتل مدني بنيران مسلحين أثناء مروره ضمن قضاء أبي غريب غرب العاصمة.

وفي حادث مماثل اغتال مسلحون رجلاً بهجوم من أسلحة كاتمة للصوت في منطقة جسر ديالى القديم جنوب شرق بغداد.

وفي سياق متصل أفاد مصدر في الشرطة بأن مسلحين اختطفوا فتاة في شارع فلسطين الرئيسي المزدحم شرق بغداد، واقتادوها تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة.

أما في محافظة صلاح الدين فقد أعلن مصدر أمني أن مدنيين أصيبا بانفجار عبوة ناسفة في مدينة تكريت، مركز المحافظة.

كما أعلن مجلس قضاء حديثة في محافظة الأنبار أن مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي، أعدموا شخصين من أبناء القضاء واختطفوا ثالثاً في وادي اللوزية الواقع ضمن الصحراء الغربية.

في غضون ذلك أكد مصدر أمني في محافظة واسط أن مسلحين استهدفوا منزل رئيس مجلس محافظة واسط، الكائن في حي الجهاد غرب مدينة الكوت، بقنبلة يدوية ما أدى إلى حدوث أضرار مادية فقط.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة عدد من العراقيين في أعمال عنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.