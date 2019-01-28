تركيا تنوي إقامة مناطق آمنة في سوريا لتمكين اللاجئين من العودة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، إن بلاده تهدف إلى إقامة مناطق آمنة في شمال سوريا حتى يتمكن نحو أربعة ملايين لاجئ سوري تستضيفهم تركيا من العودة لبلادهم.

وذكر أردوغان الذي كان يتحدث في اسطنبول أن نحو 300 ألف سوري عادوا بالفعل وأنه يتوقع عودة ملايين السوريين إلى المناطق الآمنة.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في ديسمبر سحب كل القوات الأميركية من سوريا وأعلن أردوغان بعد ذلك أنهما ناقشا إقامة منطقة آمنة بعمق 20 ميلا داخل سوريا على الحدود مع تركيا.