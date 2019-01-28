جوايدو يطالب الفنزويليين بالمشاركة في احتجاجات جديدة ضد مادورو

دعا خوان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا، مساء الأحد، الفنزويليين إلى النزول إلى الشوارع، في تحد جديد لشرعية الرئيس نيكولاس مادورو.

وفي بث تلفزيوني مباشر مساء الأحد، حث زعيم المعارضة جوايدو الفنزويليين على المشاركة في احتجاجات ضد مادورو يومي الأربعاء والسبت المقبلين.

وطالب الفنزويليين بالخروج من منازلهم أو أعمالهم للمشاركة في احتجاجات سلمية تستغرق ساعتين في منتصف نهار الأربعاء. كما طلب من أنصاره تنظيم مظاهرات حاشدة يوم السبت المقبل في كل أنحاء في فنزويلا.

وقال جوايدو إن احتجاج السبت يتزامن مع انتهاء مهلة الثمانية أيام التي منحها الاتحاد الأوروبي لمادورو من أجل الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.

وكان جوايدو قد نصب نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد يوم الأربعاء الماضي.

واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزعيم المعارضة في فنزويلا رئيساً مؤقتاً للبلاد، ودعا حكومات دول قارة أميركا الجنوبية إلى الاعتراف بزعيم المعارضة.