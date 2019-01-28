روسيا ترفض التعليق على قرار أمريكا برفع عقوباتها عن شركتين روسيتين

وكالات:

رفض المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي (الكرملين) دميتري بيسكوف، التعليق على قرار وزارة الخزانة الأمريكية، برفع العقوبات المفروضة عن شركتين روسيتين، بيد أنه وصف فرض أي قيود بأنه "أمر غير

قانوني".

وقال بيسكوف - في تصريح للصحفيين بثته وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية - "لن أُبدي لكم رأيا.. لا نزال ملتزمون بعدم التعليق". وكانت

وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت رفع العقوبات التي فرضت في أبريل 2018 على مجموعة شركتي (روسال، إن بلاس)، مشيرة إلى أن الشركتين وافقتا على شفافية لم يسبق لها مثيل، على حد وصفها، من خلال السماح بإجراء مراجعة دقيقة لعملياتهما.