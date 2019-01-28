روسيا ترفض التعليق على قرار أمريكا برفع عقوباتها عن شركتين روسيتين

رفض المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي (الكرملين) دميتري بيسكوف، التعليق على قرار وزارة الخزانة الأمريكية، برفع العقوبات المفروضة عن شركتين روسيتين، بيد أنه وصف فرض أي قيود بأنه "أمر غيرقانوني".
وقال بيسكوف - في تصريح للصحفيين بثته وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية - "لن أُبدي لكم رأيا.. لا نزال ملتزمون بعدم التعليق". وكانت
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