كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تعمل وراء الكواليس لتوحيد الاتحاد الأوروبي ضد "مادورو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "الجارديان" أن قرار المملكة المتحدة الانضمام إلى واشنطن في ممارسة ضغوط شديدة على الحكومة الفنزويلية يتضمن محاولة لتوحيد الاتحاد الأوروبي لتشكيل خط متشدد ضد حكومة مادورو.

ووفقًا للصحيفة، على الرغم من خروجها الذي يلوح في الأفق من كتلة الاتحاد الأوروبي في مارس، فقد وضعت لندن استراتيجية ثلاثية تتضمن "أقصى ضغط" على "مادورو" في الانتخابات المبكرة، والحفاظ على الاتحاد الأوروبي موحّدًا، وحماية الدبلوماسيين البريطانيين في بلد أمريكا اللاتينية، وتشير مرارًا وتكرارًا إلى رابطات رئيس حزب العمل البريطاني، جيريمي كوربين، مع حكومات "مادورو" وسلفه، هوغو تشافيز".

وواجه كوربين، وهو مناهض قوي للتدخل، هجمات من وسائل الإعلام ووزارة الخارجية البريطانية بسبب موقفه الإيجابي الطويل الأمد بشأن فنزويلا، حيث قام وزير الخارجية جيريمي هانت بمهاجمته على تويتر خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن فقر فنزويلا في ظل حكومتها الديمقراطية الاشتراكية قد يكون "مجرد أدنى فكرة ما قد تفعله سياسات كوربين لبريطانيا".

ووفقًا لصحيفة الجارديان ، فإن دبلوماسيي أوروبا الموالين لجوايدو لديهم الآن أسبوعًا تقريبًا لمحاولة إدخال المتشككين في الصف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسيين البريطانيين مصممون على إظهار عدد الفرص للمصالحة التي رفضها "مادورو".

وانضمت المملكة المتحدة إلى إسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، والبرتغال إلى الاعتراف بجوايدو كزعيم شرعي لفنزويلا.

ورددت رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الدعوات لإجراء انتخابات جديدة وحذرت من "اتخاذ مزيد من الإجراءات، بما في ذلك مسألة الاعتراف بقيادة البلاد"، لكنها لم تذهب إلى حد التشكيك في شرعية "مادورو" وسط شكوك بين أعضاء الاتحاد الأوروبي النمسا، واليونان، وإيطاليا، والمخاوف من أن الجهود الأمريكية قد تؤدي فقط إلى مزيد من الفوضى.