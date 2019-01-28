كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي: 6 سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة منذ 37 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إن 6 سفن تنتظر الدخول إلى ميناء الحديدة منذ 37 يوماً، وأن إجمالي التصاريح التي أصدرها التحالف بلغ 117 تصريحاً في 3 أيام.

ونقل موقع "الوئام" السعودي اليوم الإثنين، عن العقيد المالكي، أن التحالف "أصدر 5 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية و11 تصريحاً جوياً وبرياً و100 تصريح لحماية القوافل"، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي ترفض استقبال السفن في ميناء الصليف منذ أسبوعين.