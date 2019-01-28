كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تكشر عن أنيابها.. وتستعرض "مدمر حاملات الطائرات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام صينية، عن ما وصفته بالجيل الجديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، التي تتمتع بقدرة على مهاجمة حاملات الطائرات، وإلحاق إصابات دقيقة بها.

وطبقا لما نقل موقع "ذا ويك" عن وزارة الدفاع الصينية، فإن الصاروخ DF-26، قادر على حمل رؤوس نووية أو تقليدية، وهو مثالي لضرب حاملات الطائرات.

ويتمتع الصاروخ بدمجه لزعانف تمكنه من المناورة جوا وصولا إلى الأهداف، كما أنه يتميز بحسب تقرير لموقع "جلوبال تايمز" بسرعته الكبيرة وصعوبة تعقبه.

وتشير تقديرات خبراء عسكريين إلى أن مدى الصاروخ الصيني الجديد قد يصل إلى 4 آلاف كيلومتر، الأمر الذي يضع القواعد الأمريكية في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ في مرمى نيران المارد الصيني.

وحاليا تتوفر لدى الجيوش مضادات لحاملات الطائرات والسفن مثل "براهموس" التي طورتها روسيا بالتعاون مع الهند، و"هاربون" و"كروز" الأمريكيتين، التي تتميز بصعوبة إسقاطها، ويعاب عليها عدم تجاوبها السريعة في كشف الأهداف البحرية المتحركة.