كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البشير: وقف إطلاق النار في جنوب كردفان حتى يتحقق السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الاثنين عن تمديد وقف إطلاق النار في ولاية جنوب كردفان لحين تحقيق السلام، وذلك في كلمة ألقاها أمام حشد من سكان الولاية، مرتديا زيا عسكريا.

وتعهد البشير في كلمة ألقاها في مركز الولاية مدينة كادوقلي بمناسبة الذكرى الـ26 لـ"عيد الشهيد" في البلاد، بالعمل على تحقيق السلام في المنطقة بأي ثمن، معربا عن أمله في أن ينظم الاحتفال المقبل بهذا العيد داخل مدينة كاودا، معقل المتمردين الموالين لـ"الحركة الشعبية لتحرير السودان"، بعد تحقيق السلام في الولاية.

وقال: "أعلن من كادوقلي عن تمديد وقف إطلاق النار حتي يتحقق السلام في جنوب كردفان".

وذكر أن الدولة السودانية تبذل مساع من أجل توفير فرص التعليم لتتبعها فرص أخرى، ووعد بالعمل على منح المواطن فرصة للإنتاج ودعم الاقتصاد و"توفير خدمات التعليم والصحة والعلاج لأبناء الشهداء وتوفير وسائل إنتاج لأجل العيش الكريم لهم".

ومنذ عام 2011 لا تزال الولاية الواقعة عند الحدود مع دولة جنوب السودان مشهدا للنزاع المسلح بين قوات الحكومة السودانية و "الحركة الشعبية لتحرير السودان".

وجاءت تصريحات البشير في وقت تشهد فيه البلاد موجة احتجاجات شعبية معارضة للرئيس السوداني.