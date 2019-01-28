كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عزام الأحمد: "فتح" ستشارك بقوة في تشكيل الحكومة الفصائلية.. ونفتح ذراعينا لفصائل منظمة التحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الهدف من تشكيل حكومة فصائلية هو فك الارتباط مع حركة حماس حول حكومة التوافق الوطني، جاء ذلك تعقيبًا على تصريحات المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود الذي أكد أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس.

كما ونقل المحمود ترحيب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة، مضيفا أن رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوفاق الوطني أعربوا عن ثقتهم في نجاح جهود تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف الأحمد خلال لقائه بفضائية الغد، أن بعد الانسداد الكامل مع حماس حول إنهاء الانقسام بات لابد من الانتقال إلى حكومة لها صبغة سياسية، لافتًا إلى أن حركة فتح ستشارك بقوة في تشكيل الحكومة بما يتلاءم بالدور الذي نقوم به في قيادة المرحلة.

وأشار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى أننا سنفتح ذراعينا لأي فصيل من فصائل منظمة التحرير يريد أن يتحمل المسؤولية.