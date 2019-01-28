ماكرون:التطبيع مع دمشق سيكون غير مقبول دون تحقيق تقدم على صعيد الحل بسوريا

لفت الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ إلى "اننا تناولنا في مباحثاتنا المشتركة عددا من القضايا الإقليمية والرؤى المشتركة"، مشيراً إلى "أننا ناقشنا الملف الليبي باعتبار المصالحة في ​ليبيا​ أساس الحل ونأمل في إحداث تقدم في هذا المجال والرؤية المصرية الفرنسية مشتركة فيما يخص التوصل لحل في ​سوريا​".

وأشار إلى أن "التطبيع مع دمشق سيكون غير مقبول دون تحقيق تقدم على صعيد الحل في سوريا"، لافتاً إلى "اننا تناولنا القضية الفلسطينية والتأكيد على أهمية المفاوضات والحوار"، مضيفاً: "محاربة الإرهاب من أهم أولوياتنا المشتركة"، متابعاً: "كلا بلدينا واجه العنف والإرهاب وأمن واستقرار مصر يمثل إستراتيجية بالنسبة لنا".