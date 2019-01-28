ماكرون:التطبيع مع دمشق سيكون غير مقبول دون تحقيق تقدم على صعيد الحل بسوريا

لفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى "اننا تناولنا في مباحثاتنا المشتركة عددا من القضايا الإقليمية والرؤى المشتركة"، مشيراً إلى "أننا ناقشنا الملف الليبي باعتبار المصالحة في ليبيا أساس الحل ونأمل في إحداث تقدم في هذا المجال والرؤية المصرية الفرنسية مشتركة فيما يخص التوصل لحل في سوريا".
وأشار إلى أن "التطبيع مع دمشق سيكون غير مقبول دون تحقيق تقدم على صعيد الحل في سوريا"، لافتاً إلى "اننا تناولنا القضية الفلسطينية والتأكيد على أهمية المفاوضات والحوار"، مضيفاً: "محاربة الإرهاب من أهم أولوياتنا المشتركة"، متابعاً: "كلا بلدينا واجه العنف والإرهاب وأمن واستقرار مصر يمثل إستراتيجية بالنسبة لنا".
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