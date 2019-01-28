النشرة: الجيش السوري يعثر على ذخائر وأسلحة في ارياف حمص ودرعا ودمشق

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأنه "عثرت الجهات المختصة في سوريا على ذخائر متنوعة وأسلحة كثيرة خلال تمشيطها المناطق المحررة في ارياف حمص ودرعا ودمشق حيث وجدت مخبأة في أوكار ومخازن تم ردم الأتربة عليها وتمويهها من قبل الإرهابيين وشملت ​الاسلحة​ المضبوطة ​صواريخ​ مضادة للدروع من أنواع تاو أميركية الصنع وكونكورس وبنادق آلية بينها أميركية ومن نوع ناتو ورشاشات دوشكا وبي كي سي وبي كي تي وأخرى من عياري 5ر14 و 23 ونحو 100 ألف طلقة للأسلحة الرشاشة والبنادق الآلية وقناصات وعدد كبير من قذائف الدبابات والمدافع مع حشواتها، كما شملت ايضا قنابل هجومية وقنابل آي جي سي وقواذف آر بي جي مع حشواتها وقذائف هاون من عيارات 80 و 60 و 120 إضافة إلى أجهزة اتصال فضائية بينها الثريا ومنظار حراري و​سيارة​ دفع رباعي".

وكان ​الجيش السوري​ قد مشط مساحات واسعة من المناطق المحررة في ​ريف دمشق​ مؤخرا وعثر على الكثير من الاسلحة بينها قواذف بي 10 و بي 7 وقواذف آر بي جي ومدافع عيار 82 وصواريخ مضادة للدروع وأكثر من 200 ألف طلقة إضافة إلى جهاز بث فضائي .

ويواصل الجيش تفتيش المناطق المحررة والتأكد من خلوها من الالغام بالتعاون مع وحدات الهندسة لاعادة الامن والامان اليها تمهيدا لعودة أمنة للمدنيين.