الحرس الثوري: كلام إسرائيل عن مقتل 12 إيرانيا في الضربات الأخيرة لسوريا أكاذيب

لفت ​الحرس الثوري الإيراني​ إلى ان "كلام ​إسرائيل​ عن مقتل 12 إيرانيا في الضربات الأخيرة ل​سوريا​ أكاذيب لا أساس لها"، مشيراً إلى أن "تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن الضربة الأخيرة لسوريا مجرد دعايات فارغة".

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