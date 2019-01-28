توقيف كندي في ماكاو للاشتباه بمحاولته اختلاس 284 مليون دولار

أعلنت شرطة ماكاو توقيف كندي للاشتباه بمحاولته اختلاس مبلغ قدره 284 مليون دولار من شركة ترفيه. وتم توقيف المتقاعد من أصول صينية والبالغ من العمر 61 عاما الجمعة للاشتباه بأنه حاول تحويل المبلغ من حساب الشركة المصرفي باستخدام وثائق مزورة في وقت سابق الأسبوع الماضي.
وذكرت شرطة ماكاو في بيان أن المشتبه به، واسم عائلته لياو، حاول استخدام "تصريح ووثيقة تحويل مزورتين في محاولة للاحتيال على شركة الترفيه والمصرف المعني". ولم تحدد الشرطة اسم الشركة أو المصرف المعنيين.
ويأتي التوقيف على وقع خلاف دبلوماسي بين بكين وأوتاوا بعدما أوقفت السلطات الكندية المديرة المالية لمجموعة "هواوي" مينغ وانتشو بطلب من الولايات المتحدة التي تتهمها بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.
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