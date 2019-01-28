السفير الصيني: لتفعيل روح طريق الحرير للتبادل الثقافي والإنساني

لفت السفير الصيني وانغ كيجيان خلال تنظيم سفارة الصين، لمناسبة عيد الربيع الصيني لعام 2019، وبالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة لجمهورية الصين الشعبية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، احتفالا موسيقيا أحيته فرقة "تشونغتشينغ أوبرا هاوس" العالمية على مسرح "مركز الصفدي الثقافي" في طرابلس إلى أن "عيد الربيع هو أهم عيد لدى الأمة الصينية باعتباره رأس السنة القمرية الصينية، وبداية فصل الربيع، وفي هذا الوقت من كل سنة يحتفل الصينيون في كل أنحاء العالم بعيد الربيع بأشكال مختلفة متطلعين الى عودة الحياة الى الارض ومتمنين السلام للوطن وللشعب"، لافتا الى انهم "يلتقون مع أفراد عائلاتهم لقضاء أوقات سعيدة معا، ولقد أصبحت العادات والتقاليد الشعبية المتعلقة بعيد الربيع ثروة ثقافية مشتركة للبشرية، إلى جانب أنها تراث ثقافي وطني غير مادي للصين".
وأوضح "انها المرة الأولى تنظم فعاليات احتفالية في إطار عيد الربيع الصيني في طرابلس، ونتطلع الى تفعيل روح طريق الحرير من جانب التبادل الثقافي والإنساني"، شاكرا رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي ومركز الصفدي الثقافي على دعمهما القوي لإقامة هذه الحفلة.
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