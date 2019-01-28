لفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ان "العلاقات المصرية الفرنسية تشمل العديد من المجالات واستعرضنا أوجه تعزيزها"، مشيراً إلى "انني اتفقت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيادة التبادل الاقتصادي واستفادة السوق المصرية من الشركات الفرنسية وناقشنا أيضا سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين".
وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون، أشار السيسي إلى "أننا اتفقنا في الرؤى بخصوص العمل على مكافحة الإرهاب الذي يهدد متطلبات التنمية المستدامة ورفاهية شعوبنا"، لافتاً إلى أنه "علينا التعامل مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل دون تجزئة وهي حقوق توليها مصر أولية بارزة".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: العلاقات المصرية الفرنسية تشمل العديد من المجالات واستعرضنا أوجه تعزيزها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.