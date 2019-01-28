السيسي: العلاقات المصرية الفرنسية تشمل العديد من المجالات واستعرضنا أوجه تعزيزها

لفت الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ إلى ان "العلاقات المصرية الفرنسية تشمل العديد من المجالات واستعرضنا أوجه تعزيزها"، مشيراً إلى "انني اتفقت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيادة التبادل الاقتصادي واستفادة السوق المصرية من الشركات الفرنسية وناقشنا أيضا سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين".

وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون، أشار السيسي إلى "أننا اتفقنا في الرؤى بخصوص العمل على مكافحة الإرهاب الذي يهدد متطلبات التنمية المستدامة ورفاهية شعوبنا"، لافتاً إلى أنه "علينا التعامل مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل دون تجزئة وهي حقوق توليها مصر أولية بارزة".