المرزوقي:غرفة عمليات أجنبية للتخلص من النهضة والإسلام السياسي

اعتبر الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، أن" مسألة التنظيم السري" لـ"النهضة"، مجرد قصة افتعلتها غرفة عمليات أجنبية لتصفية الحركة والإسلام السياسي في البلاد"، مشيراً إلى أن "غرفة عمليات أجنبية تريد التخلص من النهضة والإسلام السياسي، وافتعلت وجود تنظيم سري للحركة بعد الثورة؛ بهدف تخويفها والإطاحة بها في الانتخابات المقبلة المقررة نهاية العام الجاري، دون أن يوضح مصدر معلوماته في هذا الصدد".
وشدّد على أن "المؤيدات التي تعرضها لجنة الدفاع عن بلعيد والبراهمي حول وجود التنظيم السري مصطنعة"،موضحا أن "هذا ما تحدثت عنه من وجود تمساح بدأ يلتهم"حركة النهضة"، والتمساح هو المنظومة التي تعمل بتعليمات رجال أعمال فاسدين، وقوى دولية استراتجيتها عصر النهضة لتقدم تنازلات ثم تتخلص منها في النهاية".
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