ظريف: كل الأخبار التي بثت عن استقالتي غير صحيحة

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ أن "كل الأخبار التي بثت في وسائل الإعلام و​الفضاء​ الإلكتروني عن استقالتي، غير صحيحة"، مشيرا الى أن "البعض زعموا أنني قدمت استقالتي بسبب الضغوط الخارجية لانسحاب إيران من ​الاتفاق النووي​، في حين أن هذه القضايا ليست مطروحة على الإطلاق، وأنا انفيها بقوة".

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