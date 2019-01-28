أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "حق إسرائيل الكامل في الدفاع عن نفسها من خطر إيران"، مشيرةً إلى أن "برلين تعمل على منع اقتراب أي قوات إيرانية من الجولان"، لافتةً إلى ان "طهران تنتهج سياسات تشكل خطرا على تل أبيب"، مشددة على أنه "من المهم والصحيح بالنسبة لإسرائيل تطبيق مصالحها الأمنية".
وفي معرض تعليقها على الغارات الإسرائيلية على سوريا، اعتبرت ميركل أنه "يجب على إسرائيل الدفاع عن وجودها، والوضع في سوريا يشكل بالتأكيد خطرا عليها"، مشيرةً إلى أنه "لهذا السبب نعمل، مثلا ، على ضمان عدم ظهور أي قوات إيرانية على مقربة من الجولان"، مؤكدة "أنها بحثت هذا الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل: نعمل على إبعاد القوات الإيرانية من الجولان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.