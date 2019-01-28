ميركل: نعمل على إبعاد القوات الإيرانية من الجولان

أكدت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ "حق ​إسرائيل​ الكامل في الدفاع عن نفسها من خطر ​إيران​"، مشيرةً إلى أن "​برلين​ تعمل على منع اقتراب أي قوات إيرانية من ​الجولان​"، لافتةً إلى ان "​طهران​ تنتهج سياسات تشكل خطرا على ​تل أبيب​"، مشددة على أنه "من المهم والصحيح بالنسبة لإسرائيل تطبيق مصالحها الأمنية".

وفي معرض تعليقها على الغارات الإسرائيلية على ​سوريا​، اعتبرت ميركل أنه "يجب على إسرائيل الدفاع عن وجودها، والوضع في سوريا يشكل بالتأكيد خطرا عليها"، مشيرةً إلى أنه "لهذا السبب نعمل، مثلا ، على ضمان عدم ظهور أي قوات إيرانية على مقربة من الجولان"، مؤكدة "أنها بحثت هذا الموضوع مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​".