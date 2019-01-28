وزير خارجية الأردن: مباحثات لتفكيك مخيم الركبان للاجئين السوريين

أعرب وزير خارجية ​الأردن​ ​أيمن الصفدي​ عن "أمله في التوصل إلى اتفاق يسمح بتفكيك مخيم ​الركبان​ للاجئين السوريين الواقع في أراضي ​سوريا​ قرب حدود بلاده وإعادة هؤلاء لمدنهم وقراهم"، معلناً عن "أمله في وصول قافلة المساعدات الأممية إلى مخيم الركبان في أسرع وقت".

وأشار إلى "إجراء مباحثات مع ​روسيا​ و​الولايات المتحدة​ حول تفكيك المخيم"، موضحاً أن "المناقشات مستمرة حول السماح للقافلة الإنسانية الثانية إلى الركبان من داخل سوريا لبعض الوقت ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق قريبا حتى تجري تلبية احتياجات سكان المخيم. نرى بعض التقدم، ونأمل أن يتم تنظيم دخول القافلة قريبا".

ولفت إلى أن "التركيز لا يجب أن يقتصر على توفير المساعدات الإنسانية والتي تعتبر حلا مؤقتا، ولكن يجب حل المشكلة عن طريق تفكيك المخيم والسماح لقاطنيه بالعودة لمدنهم وقراهم الأصلية"، مؤكداً أن "هناك مباحثات تجري مع الجانب الروسي والأميركي في هذا الشأن، وأن هناك إمكانية لتنفيذ ما يتفق عليه في أقرب وقت".