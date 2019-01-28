المدير التنفيذي السابق لـ"ستاربكس" ينوي منافسة ترامب في انتخابات 2020

أعلن المدير التنفيذي السابق لسلسلة مقاهي "ستاربكس" ​هاورد شولتز​ في لشبكة "سي بي إس" أنه يسعى لخوض ​انتخابات​ العام 2020 لمنافسة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "كمرشح وسطي مستقل خارج نظام الحزبين"، معتبرا "أننا نعيش في الفترة الأكثر هشاشة".

ورأى أن "المسألة لا تتعلق فقط بأن ترامب غير مؤهل لأن يكون رئيس بل إن الجمهوريين والديمقراطيين لا يقومون باستمرار بما هو لازم نيابة عن الشعب الأميركي وهم منخرطون يوميا في سياسات الانتقام".

وألقى شولتز باللوم على الحزبين لديون البلاد البالغة 21,5 ترليون ​دولار​ والتي رأى أنها مثال على "فشلهم في أداء مسؤولياتهم الدستورية"، مقللا من أهمية المخاوف بشأن إمكانية تسبب ترشحه في إحداث انقسام في أصوات المعارضين والتسبب بفوز ترامب بولاية ثانية.