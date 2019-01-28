مسؤول عراقي: مجموعة من "داعش" أعدمت مدنيين اثنين في الأنبار

كشف عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، غربي العراق، عيد عماش عن "قيام عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي بإعدام مدنيين اثنين في المحافظة"، مشيراً إلى أن "3 مزارعين من سكان قضاء حديثة في محافظة الأنبار كانوا متوجهين لحصد محاصيل زراعية على مسافة 30 كم غربي المحافظة، لكن عناصر من تنظيم "داعش" هاجموهم".
لفت إلى أن "تنظيم "داعش" الارهابي أعدم شخصين واختطف الثالث، ولم يعرف مصيره حتى الآن".
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