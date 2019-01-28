ذكرت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الأميركية أن المبعوث الأميركي الى ​أفغانستان​ زلماي خليل زاد، أعلن أنه "لدينا مسودة اتفاق إطاري مع ​حركة طالبان​ لإنهاء الحرب".

كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأميركي لأفغانستان: لدينا مسودة اتفاق مع طالبان لإنهاء الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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