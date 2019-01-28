جريح بإطلاق نار في الهرمل بسبب خلاف عائلي قديم

أصيب شخص بطلقات نارية في قدميه أطلقها المدعو ع.ن. من سلاح حربي في محلة المعالي في الهرمل، لخلاف عائلي قديم، وتم نقله الى ​مستشفى العاصي​ لتلقي العلاج، فيما تولى مخفر الهرمل التحقيق في الحادث.

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