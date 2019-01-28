توقيف سوري في الكورة لقيامه بأعمال منافية للحشمة

أوقفت ​شعبة المعلومات​ في قوى الامن الداخلي المدعو ع. ع. (سوري) في منطقة الهيكلية بتهمة ​التحرش​ بالفتيات والقيام باعمال منافية للحشمة، إضافة الى اعمال السلب ولحيازته ​دراجة نارية​ لا تحمل أوراقا ثبوتية. وتم تسليم الموقوف الى مخفر ​ضهر العين​ لاجراء المقتضى القانوني في حقه.

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