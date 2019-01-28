جاد داغر: التغيير يحتاج لخطة انقاذية متكاملة لصنع البديل

اكد الامين العام المؤسس ل​حزب سبعة​ جاد داغر أن "التغيير في ​لبنان​ يحتاج للتنظيم والاحتراف ولخطة انقاذية متكاملة لصنع البديل الذي يطمح له المواطن وسبعة تتقدم اليوم بخطى سريعة لتكون مكونا اساسيا لهذا البديل الجدي"، مشيرا الى ان "سبعة صممت لتكون منصة للعمل السياسي المنظم العصري توضع بتصرف كل مواطن يطمح لاستعادة لبنان، وهي ليست حزب بالمعنى التقليدي للاحزاب اللبنانية التي هي ملك زعماء وعائلاتهم"، وذلك في خطوة لافتة يتجه حزب سبعة نحو الديمقراطية الشاملة من خلال ​انتخابات​ داخلية مبكرة على كافة المستويات بعد حوالي السنتين من تأسيسه".

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