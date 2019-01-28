أبو الحسن تابع شؤونا إنمائية في مجلس الإنماء والإعمار

زار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن يرافقه مسؤول مكتب التنمية الإقتصادية والإجتماعية في "الحزب التقدمي الإشتراكي" وئام بو حمدان، مجلس الإنماء والإعمار، حيث التقيا رئيس المجلس المهندس نبيل الجسر ومفوض الحكومة لدى المجلس وليد صافي. وجرى البحث في مشروع الصرف الصحي في منطقة المتن الأعلى ومشاريع إنمائية أخرى.
وبنتيجة الإجتماع، تم الإتفاق على المباشرة بالإجراءات اللازمة لتأمين التمويل المطلوب ووضع مشروع الصرف الصحي للمتن الاعلى موضع التنفيذ، كما جرى البحث في إمكانية تولّي المجلس تمويل مشروع تجهيز دار للمسنّين في منطقة المناصف في الشوف.
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