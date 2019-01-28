ذبيان: كلام السيد نصرالله يشكّل بوصلة المرحلة القادمة

رأى رئيس تيار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​ أن "لا كلام يقال بعد إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ التي تختصر كل أبجديات الكلام، فهي تستحق عن جدارة تسمية حوار العام، وهو الذي شخص المشهد الدولي والإقليمي والمحلي بكل رزانة، كما تحدث عن ​المقاومة​ وقدراتها بكل ثقة بالنفس ليؤكد مجدداً أنه شخصية قل نظيرها في عالمنا العربي و​العالم​ أجمع".

ولفت ذبيان في بيان الى أن "كلام نصرالله شكّل البوصلة للمرحلة القادمة وهو الذي أشار الى الدرب الذي سنسلكه بكل ثقة بالنفس وعنفوان القائد الذي قل نظيره في عالمنا العربي، لأن معظم الزعامات والقيادات، باتت رهينة للمشاريع الخارجية المتآمرة على بلادنا وأوطاننا"، مشيرا الى أن "ما أعلنه السيد نصرالله شكل ليس رسالة ردع وحسب للعدو الإسرائيلي بل كابوساً سيقض مضجعه حتى نهايته المحتومة، لأنه رسم ملامح المواجهة القادمة التي سيكون النصر الأكيد فيها لصالح المقاومة ومحورها، بعد إنتصار ​سوريا​ على المخطط الإرهابي، وعليه ندعو كل من لا زال يراهن على المشاريع الغربية من أجل تحقيق أهدافهم كي يتعظوا ويعتبروا قبل فوات الآوان".