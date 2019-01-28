الموسوي طلب من فنيانوس معالجة طريق عام صور الناقورة

طلب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​نواف الموسوي​ من وزير الأشغال العامة والنقل في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​يوسف فينيانوس​ المبادرة السريعة لمعالجة طريق عام صور ​الناقورة​، الذي اصبح اسمه طريق الموت. وفي اتصال هاتفي أكد الموسوي لفنيانوس أن "الطريق ليس فيه العناصر الأساسية لأعمال تأمين ​السلامة المرورية​، من انارة ​الكهرباء​ والمسامير والعواكس الضوئية والخطوط الأرضية التي تم تعليم الطريق فيها وانتهت صلاحيتها منذ مدة طويلة".

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