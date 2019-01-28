بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة يوم الخميس

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ​اللجان النيابية​ إلى "جلسة مشتركة يوم الخميس لدرس المشروع القانون الرامي لاعطاء سلفة مالية لاصحاب الحقوق المتوجبة للتعاونيات الاستهلاكية".

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