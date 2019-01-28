ابلغ المجلس الاعلى للتنظيم المدني، بلدية ​رومين​ قرار القاضي بالموافقة على فرض شروط اضافية في منطقة رومين العقارية في ​قضاء النبطية​ تتعلق بتأمين تراجع في بناء "التصاوين" بمسافة لا تقل عن خمسة امتار من محور الطرق كافة، ضمن النطاق البلدي وعلى الا تقل عن مترين من حدودها، استجابة لاقتراح قدمته بلدية رومين الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني لهذا الخصوص وبعد موافقة محافظ النبطية القاضي ​محمود المولى​.

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الاعلى للتنظيم المدني أبلغ بلدية رومين بالموافقة على فرض شروط إضافية عقاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.