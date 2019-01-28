الحريري استقبل وزير الزراعة الصربي

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وزير الزراعة والغابات وادارة المياه في الجمهورية الصربية براتيسلاف تيديموفيك والوفد المرافق، في حضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال غازي زعيتر والمدير العام للوزارة لويس لحود. وتم خلال اللقاء عرض سبل تبادل الخبرات بين البلدين.
بدوره، أطلع الوفد الرئيس الحريري على مضمون مذكرة التفاهم التي ستوقع غدا بين البلدين والمتعلقة بالقطاع الزراعي.
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