الحريري استقبل وزير الزراعة الصربي

استقبل رئيس ال​حكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، وزير ​الزراعة​ والغابات وادارة ​المياه​ في الجمهورية الصربية براتيسلاف تيديموفيك والوفد المرافق، في حضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال ​غازي زعيتر​ والمدير العام للوزارة ​لويس لحود​. وتم خلال اللقاء عرض سبل تبادل الخبرات بين البلدين.

بدوره، أطلع الوفد الرئيس الحريري على مضمون مذكرة التفاهم التي ستوقع غدا بين البلدين والمتعلقة ب​القطاع الزراعي​.