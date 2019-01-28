أفادت مصادر ​بيت الوسط​ لقناة الـ"LBCI" بأن "هذا الاسبوع سيكون حاسما في ما خص ​تشكيل الحكومة​ وجولة أخيرة من المشاورات"، مشيرةً إلى أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يأمل أن يكون الحسم من الناحية الإيجابية والخيارات البديلة عن التشكيل لا يملكها أحد سواه".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بيت الوسط للـLBC: هذا الاسبوع سيكون حاسما بما خص تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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