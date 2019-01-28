بوغدانوف: تم الاتفاق على تشكيلة اللجنة الدستورية السورية تقريبا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​ أن "تشكيلة اللجنة الدستورية السورية متفق عليها عمليا، إلا أن ​الأمم المتحدة​ أصرت على استبدال بعض ممثلي ​المجتمع المدني​".

وأوضح بوغدانوف أنه "لقد تم الاتفاق على التشكيلة تقريبا"، مشيراً الى أنه "كان هناك طلب من مسؤولي الأمم المتحدة الذين أصروا على استبدال عدة أسماء من الجزء الثالث، الذي يخص المجتمع المدني".

وأشار إلى أن "​موسكو​ تعتبر هذا الطلب غريبا، حيث أن القضية قد تم الاتفاق عليها بالفعل مع ​الحكومة​ والمعارضة في ​سوريا​. ومع ذلك، اعتبر أن مسألة تشكيل اللجنة الدستورية ليست صعبة".