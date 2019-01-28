السنيورة بحث مع رئيس الصندوق الكويتي للتنمية في تطوير مشاريع الصندوق

بحث رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة مع رئيس الصندوق الكويتي للتنمية عبد الوهاب البدر في المشاريع التي ينفذها الصندوق في لبنان وامكانية تطويرها في المستقبل.
كما التقى السنيورة بمساعد رئيس الصندوق العربي لوجود رئيس الصندوق عبد اللطيف الحمد خارج الكويت وكان بحث في مشاريع الصندوق من مختلف الجوانب.
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