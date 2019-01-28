السنيورة بحث مع رئيس الصندوق الكويتي للتنمية في تطوير مشاريع الصندوق

بحث رئيس الحكومة الأسبق ​فؤاد السنيورة​ مع رئيس الصندوق الكويتي للتنمية ​عبد الوهاب البدر​ في المشاريع التي ينفذها الصندوق في ​لبنان​ وامكانية تطويرها في المستقبل.

كما التقى السنيورة بمساعد رئيس الصندوق العربي لوجود رئيس الصندوق عبد اللطيف الحمد خارج الكويت وكان بحث في مشاريع الصندوق من مختلف الجوانب.