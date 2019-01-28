لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" ​وهبي قاطيشه​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "يبدو إن ​تشكيل الحكومة​ بات مرتبطا بمصير الرفيق ​نيكولاس مادورو​ في ​فنزويلا​ بعد أن وصلت حرب الممانعة الكونية إلى ​كراكاس​".

كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشه: يبدو إن تشكيل الحكومة بات مرتبطا بمصير الرفيق مادورو بفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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