إطلاق مشروع "البرامية بتعرف تفرز"

اطلقت ​بلدية البرامية​ بالتعاون مع جمعية الكشاف اللبناني و​مؤسسة الحريري​ للتنمية البشرية المستدامة وشركة " NTCC" مشروع الفرز من المصدر في البلدة تحت شعار "البرامية بتعرف تفرز" وذلك ضمن مشروع "صيدا بتعرف تفرز "الذي اطلقته النائب ​بهية الحريري​ بالتعاون مع البلديات ومؤسسات ​المجتمع المدني​ والأهلي والأندية الكشفية و​الشباب​ية في صيدا والجوار من اجل تعميم ثقافة فرز ​النفايات​ من المصدر وتحويلها الى سلوك يومي يساهم في التخفيف من حجم النفايات وفي الحفاظ على ​البيئة​،

وجرى اطلاق المشروع بنهار توعية حول أهمية وآلية الفرز من المصدر تولاها اكثر من مائة متطوع من شباب وشابات الكشاف اللبناني وفريق عمل مؤسسة الحريري المشرف على الحملة، وبمواكبة لوجستية من شرطة وعمال بلدية البرامية وشركة "NTCC" التي تولت توزيع 14 مستوعباً للفرز على مختلف احياء وشوارع البرامية وذلك بحضور رئيس البلدية جورج سعد وعدد من اعضاء المجلس البلدي وفريق عمل مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة ومدير شركة "NTCC " زكي السايس.

وتضمن اطلاق المشروع زيارات قام بها متطوعو الكشاف اللبناني ومؤسسة الحريري للمنازل والأبنية السكنية شرحوا خلالها للسكان آلية ومراحل الفرز وقاموا بتطبيق أولي له على نماذج من مواد عضوية وغير عضوية في المستوعبات المخصصة لهذه وتلك، وتوج بتوزيع المستوعبات، وقام المشاركون بتشكيل حلقة متصلة متشابكة منشدين نشيد الكشاف اللبناني .

ولفت رئيس البلدية جورج سعد إلى "انها خطوة حضارية ونحن نشجع كل منطقة وبلدة وحي لأن يحذوا حذونا فيها ، لأنها مفيدة للبيئة ولنظافة البلدة واعتقد انها نقلة نوعية لنا"، متوجها بـ"الشكر الى الكشاف اللبناني ومؤسسة الحريري وشركة " NTCC" وكل من شارك من المجتمع المدني بهذا المشروع".

ولفت سعد الى ان "الحملة تلاقي صدى ايجابيا كبيرا وانه تم تحديد 14 نقطة في البلدة جرى وضع مستوعبات للفرز فيها وان هناك حاجة للمزيد منها لتكون هذه المستوعبات في متناول المواطنين"، مشيراً إلى أن "الخطوات التالية سنتابعها مع الشباب والصبايا الذين غمرونا بهذا الجهد وهذا الحماس المطلق وبفرح كبير ونحن كمجلس بلدي مصممون على انجاح هذا المشروع الذي اعطانا زخما قويا وشجعنا اكثر لكي نخلق بيئة نموذجية لكل المنطقة".