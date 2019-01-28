جدل بشأن "مخالفات البناء" بسبب تغيير نشاط الوحدات السكنية إلى تجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، حالة من الجدل بسبب تغيير نشاط الوحدات السكنية إلى صناعية وتجارية.
وقال النائب أسامه شرشر، إن مشروع قانون التصالح في مخالفت البناء، يعد تشريعًا من أخطر التشريعات التي يقرها البرلمان لأنه يرتبط بالمواطنين، مشيرا إلى أن هذا المشروع بمثابة التصالح مع شعب مصر مطالبا بمعايير واضحه للشكل المعياري الذي جاء في مشروع القانون.
من جانبه طالب النائب محمد السويدي، بضرورة توضيح العديد من النقاط في مشروع القانون خاصة المخالفات الواقعه داخل الحيز العمراني، وتحويل السكني إلى غرض آخر، مشيرا إلى أن هناك العديد من المواطنين غيروا الأنشطة إلى صناعية وزراعية داخل الحيز العمراني منذ عشرات السنين ما أصبح أمرا واقعًا.
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