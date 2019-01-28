العثور على جثة طفل بعد أسبوع من اختفائه في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
عثر أهالي مركز سمسطا جنوب غرب بني سويف، على جثة طفل مبلغ باختفائه.
تلقى اللواء أشرف عزالعرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من الرائد أحمد عبدالعظيم رئيس مباحث مركز سمسطا، بعثور الأهالي على جثة طفل من قرية الشماشرجي التابعة لدائرة المركز ومبلغ باختفائه منذ أسبوع.
نقلت الجثة إلى المستشفى المركزي، وحرر محضرًا بالواقعة ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الحادث.
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