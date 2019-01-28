أسعار الدولار تواصل التراجع أمام الجنيه في البنوك بمنتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

شهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا جديدا في 9 بنوك بين 4 و8 قروش بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها في الصباح، مواصلا التراجع لليوم الثاني على التوالي، بينما ارتفع السعر في بنك الإسكندرية 10 قروش، واستقر في بنك البركة.

وانخفض سعر الدولار 7 قروش في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وأبوظبي الإسلامي، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والقاهرة، ليصل إلى 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر العملة الأمريكية 8 قروش في البنك التجاري الدولي إلى 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 4 قروش في بنكي التعمير والإسكان وكريدي أجريكول، حيث سجل 17.61 جنيه للشراء، و17.71 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر العملة الأمريكية 10 قروش في بنك الإسكندرية، حيث وصل إلى 17.76 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الدولار هبوطا مفاجئا أمام الجنيه أمس الأحد، في البنوك، في حدود 20 قرشا، وذلك لأول مرة خلال شهور، في تراجع يومي هو الأكبر منذ نحو عامين.

وقال مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة الكبرى، لمصراوي أمس، إن السبب وراء انخفاض الدولار هو الطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وأضاف المصدر أن مصر باعت بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير دخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وقال المصدر "نرى طلبًا للأجانب على أدوات الدين الحكومية، لذلك يبيعون الدولار ويشترون بالعملة المحلية، وهو ما يؤثر في سوق الصرف ويجعل هناك وفرة في الدولار".

ويأتي هذا التراجع بعد تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، الثلاثاء الماضي، والتي قال فيها إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر خلال تصريحاته، أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، الجمعة الماضية، إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.

وأضاف المصدر، أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يتراوح بين مليار وملياري دولار كل شهر.

وينشر الخليج 365 أسعار الدولار أمام الجنيه في 20 بنكًا بمنتصف تعاملات اليوم.