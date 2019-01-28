"تعليم جنوب سيناء" تعلن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:
أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أنه سيجري إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا أنه جرى الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وجار المراجعات النهائية للنتيجة تمهيدا لعرضها على اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للاعتماد.
وأوضح أن عدد الطلاب والطالبات بالشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 2574 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية وجرى توزيعهم على 70 لجنة في مختلف مدن المحافظة.
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