مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب آخر، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "أسيوط – الخارجة" بنطاق محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصاب لمستشفى الخارجة العام في حادث مروري.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من منطقة الكيلو 112 بطريق "الخارجة – أسيوط"، أسفر عن مصرع أحمد سعيد حسن الشاذلي، وإصابة محمد جمال عبدالعاطي بإصابات وجروح متفرقة بالجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصاب والمتوفى لمستشفي الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث لإخطار النيابة العامة للتحقيق.