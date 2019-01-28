رئيس "دينية النواب" يحذر من ضياع اللغة العربية: "هناك من يرفع المجرور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينينة، بمجلس النواب، إن هناك بعض المدارس الأجنبية التي لا تدرس اللغة العربية في منهاجها، مؤكدا أن هذه مشكلة ستقطع صلة أولادنا بكتاب الله وسنة رسول الله.

وتابع خلال بيانه العاجل، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، بشأن الحفاظ على اللغة العربية: "أذكر أنني عندما كنت رئيسا للجامعة اشتكى النواب بأن الأساتذة يشرحون باللهجة العامية وأصدرنا قرارًا بضروة الشرح باللغة العربية الفصحى حتى يفهم الطلبة معاني كلمات القرآن والحديث".

وأضاف: "نعاني من مشكلة كبيرة ويوجد قوانين في معجم اللغة العربية لم نستخدمها"، لافتا إلى أن هناك أسماء غريبة ما أنزل بها من سلطان فضلا عن وجود من يتكلم في الصحافة والإعلام بشكل خاطئ، وهناك من يرفع المجرور ينصب المرفوع.

طالب النائب حمدي السيسي، الحكومة بضروة وقف حملة الإزالة لمنازل نزلة السمان، مؤكدا أن الجميع مع تطوير المنطقة ولكن هناك بعض المواطنين المتضررين.

وقال السيسى، خلال بيان عاجل، إن هناك بيوتًا موجودة منذ 50 عاما، ويجب ألا يتم هدمها، خاصة أن أصحابها تضرروا بشكل بالغ من حملة الإزالات للأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة.

من جهته قال النائب عبدالحميد كمال في بيانة العاجل، بوقف مصنع عتاقة للأسمدة؛ لأنه يضر بالعاملين وبالاقتصاد القومي ويضر بمستقبل صناعة الأسمدة.

وطالب باستدعاء لجنة الصناعة لوزير قطاع الأعمال لتوقف أعمال التطوير وعدم الاهتمام على الرغم من رصد 20 مليون جنيه لأعمال التطوير، مهددا بتقديم استجواب ضد وزير قطاع الأعمال بسبب توقف أعمال المصنع.