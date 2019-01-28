بالصور.. لجنة هندسية تعاين استاد بورسعيد استعدادا لأمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقدت لجنة هندسية مشكلة من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، ظهر اليوم الإثنين، استاد النادي المصري، وذلك لإعداد تقرير ميداني عن حالته العامة بكافة مرافقه، للبدء في عملية تطويره خلال الفترة القليلة المقبلة، في إطار استعدادات مصر لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019 والتي تنطلق خلال شهر يونيو المقبل.

واطلعت اللجنة التي رافقها عدد من مسؤولي الشركة الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم علي كافة مرافق الاستاد سواء بالمدرجات أو مداخل ومخارج الملعب وشبكات الاضاءة والدفاع المدني والحريق وغرف المراقبة وغرف خلع الملابس وأرضية الملعب، وذلك لمعاينة تلك المرافق على الطبيعة وإعداد تقرير بحالتها للبدء في تطويرها.