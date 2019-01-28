الحكومة: ميناء الإسكندرية لم يرفض استلام شحنات سيارات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد برفض ميناء الإسكندرية استلام شحنات جديدة من السيارات بسبب تكدسها؛ لامتناع المستوردين عن استلام السيارات.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له اليوم الاثنين، أنه تواصل مع هيئة ميناء الإسكندرية، ونفت تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لرفض ميناء الاسكندرية استلام أي شحنات جديدة للسيارات، وأنه لا توجد أية عوائق في عملية شحن وتفريغ السيارات، مشددةً على أن حركة تفريغ الشحنات بالميناء تسير بشكل طبيعي دون أي تعطل، وأن مثل هذه الأخبار لا تعد سوي كونها مجرد شائعات تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي.

وأضافت هيئة ميناء الإسكندرية، أن الميناء يستقبل 70 % من السيارات الواردة للموانئ المصرية، وتكون السيارات إما واردة للبلاد أو ترانزيت، ولا يوجد مشكلة تكدس في ميناء الإسكندرية ولكن كان يوجد زحام في الفترة الماضية في تخزين السيارات لا يؤثر علي حركة الميناء بأي شكل من الأشكال ، وهذا يرجع سببه إلي أن هذا هو موسم استيراد السيارات ، وعدد السيارات يزيد وينقص في اليوم الواحد بل وفي الساعة الواحدة فهناك حركة تداول تتغير علي مدار اليوم فقد تأتي عبارة علي متنها 2000 سيارة ولا يخرج سيارة واحدة من الميناء، وقد يخرج 500 سيارة في اليوم ولا ترد أي عبارة، وقد استقبل الميناء في الفترة من 1 /11 /2018 إلي اليوم 49074 سيارة بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تقريباً 26.5 %، أي أن هناك زيادة في عدد السيارات الواردة هذا العام وهذا ملاحظ في معدلات الميناء علي السيارات وغير السيارات من البضائع والسلع الأخرى وهذه الزيادة وضع طبيعي، وقد خرج من الميناء خلال هذه الفترة 44883 سيارة ومتبقي 4191 سيارة وهذا معدل طبيعي.

وفي النهاية أهاب ميناء الإسكندرية بوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر أي معلومات خاطئة تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد وحركة التجارة، وعدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضه يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي تهدف إلى إثارة الرأي العام وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة