خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء والوزراء

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الاثنين، الأمراء ومفتي عام المملكة، والعلماء والمعالي، وجمعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.



حضر الاستقبال الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، و الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، و الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، و الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين.

كما حضر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار خادم الحرمين

الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريف، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، و الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، المستشار في الديوان الملكي، و الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، و الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، محافظ الدرعية.

وحضر اللقاء الأمير بندر بن سعود بن محمد، المستشار في الديوان الملكي، والأمير

عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير فيصل بن بندر بن ثنيان، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان.

وكذلك الأمير سعود بن ناصر بن فرحان، والأمير طلال بن بندر بن ثنيان، والأمير بندر بن خالد بن بدر، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد، والأمير سعود بن خالد بن مشاري، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن فهد بن بندر، والأمير نواف بن سعد بن سعود، والأمير فيصل بن تركي بن سعد، وصاحب السمو الأمير فهد بن بندر بن ثنيان، و الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.