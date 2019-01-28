روسيا: الولايات المتحدة لم تعلمنا بأي تقدم في المحادثات مع طالبان

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحط موسكو علما بأي تقدم في المحادثات مع حركة (طالبان) والتي تتعلق بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان ووقف إطلاق النار بين الحكومة الأفغانية وعناصر الحركة، وفقًا لوكالة أنباء الشرقالأوسط.
وقال مورجولوف : "رأينا فقط تقارير إعلامية عن تطورات المحادثات"، مضيفا: "الولايات المتحدة لم تخطرنا بشأنها بشكل رسمي".
وكان كبير المفاوضين الأمريكيين ومبعوث الولايات المتحدة في أفغانستان زلماي خليل زاد قد أعلن -
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