روسيا: الولايات المتحدة لم تعلمنا بأي تقدم في المحادثات مع طالبان

نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف

وكالات :

أكد نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحط موسكو علما بأي تقدم في المحادثات مع حركة (طالبان) والتي تتعلق بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان ووقف إطلاق النار بين الحكومة الأفغانية وعناصر الحركة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق

الأوسط.وقال مورجولوف : "رأينا فقط تقارير إعلامية عن تطورات المحادثات"، مضيفا: "الولايات المتحدة لم تخطرنا بشأنها بشكل رسمي".وكان كبير المفاوضين الأمريكيين ومبعوث الولايات المتحدة في أفغانستان زلماي خليل زاد قد أعلن -فوقت سابق اليوم - الوصول إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وطالبان على إطار عمل لاتفاق السلام الذي تسعى واشنطن لإبرامه، والذي من المتوقع أن يتضمن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في مقابل تعهد طالبان بعدم إيواء إرهابيين في المناطق التي تسيطر عليها ووقف إطلاق النار مع الحكومة الأفغانية وبدء محادثات سلام معها.