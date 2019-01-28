إصابة معلم فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وكالات :

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إصابة مدرس في مدرسة للبنين شمال قطاع غزة يُدعى رامز الزعانين، جراء إطلاق نار من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شرق بيت حانون، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم

الاثنين - أنه أثناء الدوام المدرسي، تعرضت مدرسة مهدية الشوا الثانوية لإطلاق النار؛ ما أثار الرعب والخوف في صفوف الطلبة، ونجم عن ذلك إصابة المدرس الزعانين، وتحطيم زجاج بعض الفصولالتعليمية.واستنكر وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت هذا العدوان على مدرسة مهدية الشوا، موضحًا أنه يأتي في إطار السياسة الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف المؤسسات التعليمية، مبينًا أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية.وطالب وكيل الوزارة الجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية باستنكار هذا الاعتداء، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه المتكررة تجاه الطلاب والمدارس.