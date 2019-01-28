البشير يعلن تمديد وقف إطلاق النار في جنوب كردفان والنيل الأزرق

وكالات :

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، تمديد وقف إطلاق النار في جنوب كردفان والنيل الأزرق حتى تحقيق السلام في الولايتين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمته أمام حشد جماهيري باستاد مدينة (كادوجلي) عاصمة ولاية (جنوب كردفان) التي بدأ زيارة لها اليوم الاثنين بمناسبة الاحتفال بعيد الشهيد القومي رقم 26.

وقال البشير - في كلمته - "لن ندخر جهدا لتحقيق السلام، ومستعدون لدفع أي ثمن من أجله"، ووعد المواطنين بأن لقاءهم القادم سيكون في منطقة (كاودا) بعد تحقيق السلام هناك.

ووجه الرئيس السوداني التحية للشهداء، مؤكدا أن أسرهم أمانة في عنقه، وأن الدولة ملتزمة بتوفير خدمات

التعليم والصحة والعلاج والحياة الكريمة لهم.وامتدح البشير مواطني (كادوجلي) والمرأة السودانية لتضحياتهم ومقاومتهم ورفضهم للنزوح، مشيدا بتضحيات القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات الدعم السريع.ويفتتح البشير خلال زيارته لجنوب كردفان، عددا من المشروعات التنموية والخدمية ومشاريع منظمة الشهيد، وتشمل مجمع الشهيد السكني، ومجمع مسجد الشهيد صلاح ونسي الإسلامي، ومركز التدريب المهني والتلمذة الصناعية وبنك الخرطوم وكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الدلنج والمعمل المرجعي.